VIDEO – La rinascita di Kouamé. Tutti i gol e gli assist stagionali

La stagione passata in prestito all'Anderlecht ha certamente giovato a Christian Kouamé che, finalmente, ha ridato prova di quel talento che a Firenze abbiamo visto solo in maniera sbiadita. L'attaccante tornerà a Firenze al termine di giugno e, su Instagram, lancia la sua particolare 'candidatura'. L'ivoriano ha infatti postato un video in cui vengono mostrati tutti i gol e gli assist messi a segno in stagione. Immancabile il commento del compagno di reparto Zirkzee che risponde con alcune emoji di una fiamma.