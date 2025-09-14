Serviva Lindelof in difesa? Intanto Emery lo schiera… a centrocampo

Negli ultimi giorni di mercato Victor Lindelof sembrava essere molto vicino alla Fiorentina. Lo svedese avrebbe allungato il reparto, e lo stesso Pradè ha chiarito i dettagli della trattativa: "Per Lindelof avevamo fatto un'offerta, non abbiamo fatto una bella figura ma era un'operazione che dipendeva in toto dalla cessione di Comuzzo". Intanto Lindelof si è accasato all'Aston Villa, con Emery che potrà usufruire della sua esperienza