Serviva Lindelof in difesa? Intanto Emery lo schiera… a centrocampo

Negli ultimi giorni di mercato Victor Lindelof sembrava essere molto vicino alla Fiorentina. Lo svedese avrebbe allungato il reparto, e lo stesso Pradè ha chiarito i dettagli della trattativa: "Per Lindelof avevamo fatto un'offerta, non abbiamo fatto una bella figura ma era un'operazione che dipendeva in toto dalla cessione di Comuzzo". Intanto Lindelof si è accasato all'Aston Villa, con Emery che potrà usufruire della sua esperienza
Per l'Aston Villa questo è un inizio di stagione difficilissimo, con 0 reti realizzate in 4 giornate, il peggior dato di tutte le leghe professionistiche inglesi. Ieri contro l'Everton è arrivato un sofferto 0-0, e Lindelof ha esordito. La curiosità è stata la posizione in campo dell'ex United, schierato addirittura da mediano. Un ruolo inedito e che ha "incuriosito" i tifosi Villans sui social.
