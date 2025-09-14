Viola News
VIOLA NEWS calciomercato Serviva Lindelof in difesa? Intanto Emery lo schiera… a centrocampo

Serviva Lindelof in difesa? Intanto Emery lo schiera… a centrocampo

Victor Lindelof poteva allungare le rotazioni difensive alla Fiorentina, intanto esordisce all'Aston Villa da mediano
Redazione VN

Negli ultimi giorni di mercato Victor Lindelof sembrava essere molto vicino alla Fiorentina. Lo svedese avrebbe allungato il reparto, e lo stesso Pradè ha chiarito i dettagli della trattativa: "Per Lindelof avevamo fatto un'offerta, non abbiamo fatto una bella figura ma era un'operazione che dipendeva in toto dalla cessione di Comuzzo". Intanto Lindelof si è accasato all'Aston Villa, con Emery che potrà usufruire della sua esperienza

Ingresso a centrocampo

Per l'Aston Villa questo è un inizio di stagione difficilissimo, con 0 reti realizzate in 4 giornate, il peggior dato di tutte le leghe professionistiche inglesi. Ieri contro l'Everton è arrivato un sofferto 0-0, e Lindelof ha esordito. La curiosità è stata la posizione in campo dell'ex United, schierato addirittura da mediano. Un ruolo inedito e che ha "incuriosito" i tifosi Villans sui social.

