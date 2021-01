Schone seguito anche dalla Fiorentina. Uscite: in tanti su Kouamé, ipotesi prestito

Su Tuttosport trova spazio anche il futuro di Lasse Schone, regista danese classe ’86 ormai ai margini del Genoa. Il giocatore non è stato nemmeno messo in lista a inizio campionato. L’età e l’inattività hanno il loro peso, ma le qualità tattiche e caratteriali ci sono, così come la convenienza economiche. Schone è in trattativa per rescindere con il Genoa, insegue un nuovo contratto da un anno e mezzo. In Italia lo stanno seguendo Fiorentina, Torino e Monza, tutte e tre disposte a rilevare il suo cartellino solo a titolo gratuito.

Sul fronte uscite – scrive il quotidiano – il Torino potrebbe buttarsi con forza su Christian Kouamé, attaccante viola che piace anche alla Lokomotiv Mosca e in Inghilterra. L’operazione, fosse anche solo per sei mesi, sarebbe più semplice rispetto alle altre piste seguite dal club di Cairo per rafforzare il reparto avanzato a disposizione di Giampaolo. Attenzione alla concorrenza dello Spezia, visto il gradimento viola per Nzola. Kouamé sarebbe il giocatore giusto per scaricare parte del peso del reparto offensivo dalle spalle di Belotti.