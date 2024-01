Rinnovo Bonaventura, che succede? Il punto della situazione

Che significano le parole di Enzo Raiola su Bonaventura? Il contratto del numero 5 e leader della Fiorentina può complicarsi? Sono queste le domande che iniziano a circolare tra i tifosi viola e allora è utile fare il punto della situazione. Il centrocampista viola classe 1989 è legato al club da un accordo fino al giugno 2024 ma "con opzione fino al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni". Il che significa che, appena Bonaventura arriverà a quel dato (pare 25 presenze), il suo rinnovo sarà automatico, senza nessun bisogno di avviare una trattativa e trovare un accordo. E allora perchè quel messaggio trasversale del procuratore, certamente non casuale considerata anche la scuderia di provenienza? Un modo forse per pungolare la Fiorentina che di recente - per bocca di Barone - aveva rivelato di voler rinnovare presto il contratto di Jack, magari allungandolo di un'ulteriore stagione come riconoscimento al suo rendimento super. Parole a cui ad oggi, a quanto pare, non c'è stato seguito. Ma la sensazione è che si tratti solo di normali schermaglie, all'interno di una situazione che al momento rimane sotto controllo (e con opzione a favore).