Ag. Bonaventura: “Rinnovo? Non è un mio problema. Tutto tace”

Enzo Raiola fa parte dell'agenzia di procuratori che cura gli interessi, tra gli altri, di Giacomo Bonaventura. Ospite di un podcast su Dazn, il cugino del più noto (e ormai scomparso) Mino, ha commentato in modo freddo la situazione di contratto del numero 5 della Fiorentina, in scadenza a giugno 2024. "Il rinnovo non è un nostro problema. Oggi la società a più riprese ha fatto intendere di voler continuare questo rapporto ma è una di quelle situazioni per le quali non ho risposte. Jack fino a fine anno sarà un giocatore della Fiorentina, ma per ora tutto tace". Il procuratore ha poi smentito l'interessamento della Fiorentina per Calvin Stengs del Feyenoord: "Non ci è arrivata nessuna comunicazione in tal senso, non mi risulta che ci sia niente" ha detto Raiola.