Ribery, non solo Hellas: su FR7 si inserisce una neopromossa

Su Franck Ribery, rimasto svincolato, si sarebbe inserita anche la Salernitana pronta a riportarlo in Serie A, beffando il Verona

La finestra di calciomercato si è appena conclusa, ma ci sono giocatori svincolati in cerca di una sistemazione. Tra questi Franck Ribery, appiedato dopo i due anni alla Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul 38enne francese si è inserita in queste ore anche la Salernitana, oltre all'Hellas Verona.