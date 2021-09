Toni ci riprova: dopo la Fiorentina, consiglia Ribery al Verona (e viceversa)

Il Verona è intrigato dalla possibilità di mettere Ribery a disposizione di Di Francesco

Ribery è sul mercato degli svincolati: esperienza, classe, carisma al servizio di chiunque voglia puntarci in Serie A. L’ipotesi più intrigante porta al Verona, altra ex squadra del suo grande amico Luca Toni. Con l’Hellas, Toni ha segnato valanghe di gol, nel 2014-2015 è stato capocannoniere della A sulla soglia dei trentotto anni, quando tutti lo credevano finito. La stessa età che ha ora Ribery. Logico pensare che il campione del mondo abbia messo una buona parola, ma per l'ultimo Verona di Setti, attento ai giovani e alle plusvalenze, il francese rappresenterebbe uno strappo alla regola. Dopo Toni, i vari Marquez, Saviola e Cassano non hanno avuto molta fortuna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.