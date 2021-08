Svincolati di lusso, non solo FR7. Ecco i nomi più interessanti per ogni ruolo

Dal brasiliano David Luiz a Ben Arfa, Giovinco, Sturridge, Pastore, Carrol e... Mirallas

Rimasti insoddisfatti dal calciomercato estivo? Si può rimediare attingendo a quello degli svincolati. Che forse mai come questa volta è davvero di lusso, come riporta Sky Sport. Il primo che ci viene in mente in quel di Firenze è sicuramente Le Roi Franck Ribery: nelle ultime settimane è stato accostato, nell'ordine, a Samp, Lazio e Verona in Italia, e si era parlato anche di un ritorno al Bayern, ma per il momento l'ex numero 7 gigliato è fermo al palo. Così come David Luiz dopo l'esperienza all'Arsenal, Daniel Sturridge al Trabzonspor o Hatem Ben Arfa, ex Bordeaux. Orfani della Serie A sono anche N'Kolou, Pastore, Lulic, Pellè, Llorente, Asamoah o Gaston Ramirez. C'è invece chi aveva provato a rientrare in Italia come Mustafi senza riuscirci (per ora) o chi in Italia ci ha giocato qualche anno fa senza lasciare un grande ricordo. Vero Kevin Mirallas?