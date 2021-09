Ex viola, Ribery aspetta la Serie A. In seconda fila la squadra di Viviano

Il futuro di Ribery è ancora incerto

La Gazzetta dello Sportfa oggi il punto sul mercato degli svincolati, che rimane aperto anche dopo la chiusura della sessione. Tra essi c'è Ribery, deluso dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina e in cerca di una nuova squadra, possibilmente in Italia. Sfumata la Lazio che ha preso Zaccagni, rimane possibile la pista Verona, con la Sampdoria che ha preso nota dei costi dell'operazione. Eppure, le strade più concrete al momento sono Arabia e Turchia: ci sarebbe il Karagumruk, la squadra dell'altro ex viola Emiliano Viviano. Il francese, però, ha dato mandato all'agente di esplorare prima qualsiasi pista italiana.