Radio Bruno: passi in avanti per il rinnovo di Castrovilli

Arrivano degli aggiornamenti in merito alla situazione legata a Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riporta Radio Bruno, sarebbero da riscontrare dei passi in avanti per la trattativa sul rinnovo del numero dieci, con gli entourage del giocatore che lavorano in sintonia con la società viola. Insomma, rispetto alle dichiarazioni di Barone che avevano preoccupato l'ambiente gigliato, le possibilità di un prolungamento del rapporto tra Castrovilli e la Fiorentina sono in aumento.