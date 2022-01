Pulgar-Galatasaray, niente fretta: il mercato turco non chiude oggi. Le altre date

La deadline per il mercato invernale in Italia è fissata ad oggi, 31 gennaio, alle 20.00. Ma in Turchia il gong finale suonerà dopo

Sono ore caldissime per il passaggio di Erick Pulgar al Galatasaray. La trattativa è praticamente chiusa ma mancano ancora gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità. Il tempo stringe? Le cose non stanno esattamente così. La deadline per il mercato invernale in Italia è fissata ad oggi, 31 gennaio, alle 20.00. Ma in Turchia il gong finale arriverà l'8 febbraio, quindi tra più di una settimana. Sette giorni di tempo per chiudere l'affare Pulgar senza fretta, anche se non è escluso che la fumata bianca possa arrivare prima.