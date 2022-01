Ceccarini conferma: “Agustin Alvarez? Il nodo resta la percentuale su rivendita”

L'esperto di mercato, oltre che di Alvarez, parla anche dell'idea Vecino: "L'agente mi ha detto che non c'è niente in ballo con i viola"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione del mercato viola a poche ore dal gong finale. Queste le sue parole a Radio Toscana: "La Fiorentina rimane in ballo per Agustin Alvarez, il nodo rimane la percentuale sulla futura rivendita, sulla quale non c’è ancora accordo col Penarol, perché la richiesta è ancora alta. Ma la Fiorentina ha il tempo per trattare, dato che in ogni modo il calciatore arriverebbe a giugno".