Alvarez, il Peñarol detta le condizioni: “Percentuale importante sulla rivendita”

Le dichiarazioni di un dirigente del club uruguaiano confermano quale sia lo scoglio principale al buon esito della trattativa

Rimbalza dall'Uruguay una dichiarazione di Jorge Nirenberg, dirigente dell'area tecnica del Penarol. Parole che risalgono alla scorsa notte ma che confermano le indiscrezioni circolate nelle ultime ore: al di là della cifra in ballo per il cartellino di Agustin Alvarez, il club batte forte sul tasto della percentuale di rivendita. Si parla del 30% mentre la Fiorentina non vorrebbe concedere più del 10%.