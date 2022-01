LIVE – Ultimo giorno viola. Pulgar via, possibile un’altra cessione. Rush per Alvarez

Segui con noi l'ultimo giorno di mercato della Fiorentina. Pulgar saluta, si prova a bloccare Alvarez per il futuro

Tra i giocatori in uscita in questo ultimo giorno c'è sicuramente Kokorin . Si spera in una chiamata last minute dalla Russia, altrimenti si potrebbe procedere con la rescissione del contratto.

Stasera alle 20 si chiude il calciomercato invernale della Serie A. Una sessione che ha visto la Fiorentina grande protagonista, soprattutto in uscita con la cessione di Vlahovic alla Juventus ma anche in entrata con gli arrivi di Ikonè, Piatek e Cabral. Tra le operazioni minori, il passaggio di Benassi in prestito all'Empoli. Ma queste ultime ore possono riservare altri movimenti, per il presente ma anche per il futuro. Segui con noi l'ultima giornata live.