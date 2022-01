Agustin Alvarez, il tempo stringe. De Santis: “Il Penarol non ha fretta”

Le parole dell'intermediario che lavora soprattutto col Sudamerica

"La mia impressione è che il Penarol non abbia fretta di vendere Agustin Alvarez, perchè hanno in mano il giocatore più talentuoso dell'Uruguay. Ci sono tanti club che si sono interessati a lui, so che piace molto anche al Loco Bielsa. La Fiorentina farebbe un'operazione interessante bloccarlo adesso per poi farlo arrivare a giugno. Ma non sarà semplicissimo accontentare le richieste del Penarol, soprattutto sulla percentuale della futura rivendita".