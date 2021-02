Pulgar e Callejon, ma non solo: adesso anche Barreca può restare alla Fiorentina

Muro della Fiorentina ai possibili addii di Erick Pulgar e José Maria Callejon, ma non solo. La società viola – scrive su Twitter l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini – starebbe pensando di confermare in rosa anche Antonio Barreca, finito al centro delle speculazioni di mercato negli ultimi giorni. Permanenza vicina per l’esterno sinistro.