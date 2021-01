VN – Ennesimo no al Cagliari, la Fiorentina chiude definitivamente alla cessione di Pulgar

Come vi avevamo già raccontato nei giorni precedenti, il Cagliari ha messo Erick Pulgar nel mirino per rinforzare la mediana di Eusebio Di Francesco. I sardi hanno fatto un nuovo tentativo nel pomeriggio di oggi, ma la risposta della Fiorentina è stato un ennesimo e secco no, con il giocatore cileno che non lascerà Firenze in questa sessione di mercato, salvo incredibili ribaltoni dell’ultim’ora. Nonostante le tante richieste arrivate soprattutto negli ultimi giorni, Pradè e Barone hanno deciso di affidarsi al centrocampista ex Bologna, chiudendo ad una possibile cessione.

