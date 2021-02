Ore calde nel mercato in uscita: che fare con Barreca?

Ultimo giorno di trattative anche per la Fiorentina, alle prese con quattro acquisti già effettuati e con un mercato definito chiuso. Potrebbe essere però ancora il mercato in uscita ad accendersi nella giornata odierna: non è escluso che qualche movimento si faccia. Su tutti vi abbiamo parlato della situazione Montiel con possibile destinazione anche estera, ma Repubblica oggi in edicola si concentra anche su Barreca. Arrivato ad ottobre come rinforzo in ottica anche offensiva, l’ex Monaco ha trovato davvero poco spazio e non è escluso che possa esserci un ribaltone anche per lui nella parte finale della sessione. Pradè ha le idee chiare: non trattenere i giocatori scontenti ma senza rischiare di non avere poi alternative.

