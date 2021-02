Ultima chance per Montiel, Pradè a lavoro per il prestito. Altre uscite solo a sorpresa

E’ assodato ormai, scrive La Nazione, che il mercato della Fiorentina è pressoché chiuso, a meno di occasioni irrinunciabili che si palesino da qui alle 20. Qualcosa, però, si muove ancora sul fronte delle uscite. Cagliari e Spezia ci proveranno fino all’ultimo rispettivamente per Pulgar e Venuti: il secondo non partirà, mentre per il cileno ci sono ancora delle flebili speranze (ma la Fiorentina ieri ha risposto con un secco no). Il Granada è forte su Callejon, ma è difficile immaginare un’uscita del genere. I due argomenti principali sul tavolo del DS, oggi, saranno Eysseric e Montiel, in cerca di spazio che alla Fiorentina non hanno.

