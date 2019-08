Ora la priorità è l’esterno d’attacco: e non tramonta De Paul

Come vi abbiamo raccontato ieri su VN, dopo l’acquisto di Pulgar e Badelj, il lavoro della Fiorentina sul mercato si concentrerà soprattutto sull’attacco. C’è la voglia di prendere un nuovo centravanti (ma dipende dall’uscita di Simeone) e si lavora per un esterno offensivo. Tuttosport di oggi cita due nomi che sarebbero in cima alle preferenze di Pradè: Matteo Politano dell’Inter – scambio con Biraghi? – ma anche Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma occhio anche alle sorprese. ANCHE PER LA MEDIANA SI GUARDA A UDINE