Pulgar esclude Demme e Berge. E Benassi? Da Udine può arrivare il sostituto

Come scrive La Nazione, l’arrivo di Erick Pulgar sembra escludere altri due obiettivi seguiti dalla Fiorentina, cioè Diego Demme e Sander Berge. Per il norvegese la richiesta è di almeno 30 milioni, o almeno era così fino a ieri con il mercato inglese ancora aperto. In tutto questo è da valutare la posizione di Marco Benassi. Resterà? La stima per il giocatore c’è e comunque non ci sono prospettive di mercato capaci di far decollare trattative. Da non escludere, comunque, una ricerca per individuare una mezzala più completa e un identikit potrebbe essere quello di Seko Fofana dell’Udinese.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA