Biraghi-Politano: la trattativa per avviare l’asse Milano-Firenze

Un nuovo possibile asse Milano-Firenze? Secondo Il Corriere dello Sport Stadio potrebbe avvenire con un possibile trattativa di scambio tra Inter e Fiorentina con Politano e Biraghi. La Fiorentina è in cerca di un’esterno offensivo in grado di coprire la fascia sinistra per la nuova squadra di Vincenzo Montella. Matteo Politano potrebbe essere un nome valido per andare a riempire quella casella ancora vuota nella formazione viola.

Dall’altra parte l’Inter è alla ricerca di un esterno sinistro di difesa e da tempo è interessata al mancino della Fiorentina Cristiano Biraghi, cresciuto proprio nel settore giovanile dei nerazzurri. Qualora la trattativa prendesse vita con lo scambio tra i due giocatori, la Fiorentina probabilmente sarebbe costretta a versare anche un conguaglio economico nelle casse nerazzurre vista la differenza di valore per il cartellino tra i due giocatori.

