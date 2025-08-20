Pedullà: “Fiorentina-Piccoli, contatto e valore. L’offerta fatta a Lucas Beltran”

La Fiorentina muove altri passi sul mercato in entrata. Secondo Alfredo Pedullà, il club viola ha avviato i primi contatti con il Cagliari per Roberto Piccoli. L’attaccante, protagonista di una stagione in crescita con la maglia rossoblù, è valutato circa 25 milioni di euro: una cifra importante che testimonia quanto il giocatore sia considerato centrale nei piani del club sardo.

Parallelamente, la società viola continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Il CSKA Mosca ha presentato un’offerta da 11 milioni di euro per Lucas Beltrán, attaccante argentino in uscita da Firenze dopo una stagione al di sotto delle aspettative. La trattativa, però, non dipenderà solo dai club: sarà lo stesso giocatore a dover decidere se accettare la destinazione russa.

Il mercato della Fiorentina, dunque, entra nel vivo con possibili movimenti in attacco sia in entrata che in uscita. Piccoli rappresenta un profilo giovane e già pronto per la Serie A, mentre la cessione di Beltrán potrebbe garantire le risorse necessarie per rinforzare il reparto offensivo e consegnare a Stefano Pioli una rosa più equilibrata e funzionale.