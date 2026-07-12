La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez, esterno spagnolo di 21 anni proveniente dal Bournemouth. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e rappresenta uno dei rinforzi scelti da Fabio Paratici per il nuovo corso affidato a Fabio Grosso.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici ingiocabile, Repubblica: “Per Jimenez superato un grande club inglese”
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Paratici ingiocabile, Repubblica: “Per Jimenez superato un grande club inglese”
La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez, esterno spagnolo di 21 anni proveniente dal Bournemouth
Sul talento cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid c'era anche il forte interesse del Manchester City, che aveva seguito da vicino il suo profilo. Jimenez, però, ha scelto Firenze, dove avrà maggiori possibilità di trovare continuità e un ruolo da protagonista nel progetto tecnico viola.
L'esterno è destinato a raccogliere l'eredità di Dodò, sempre più vicino alla cessione. Dopo aver sostenuto le visite mediche al Viola Park, Jimenez sarà subito a disposizione di Grosso per l'inizio del ritiro, mentre la Fiorentina valuterà nel corso della stagione se esercitare il diritto di riscatto concordato con il Bournemouth. Lo scrive Repubblica Firenze.
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