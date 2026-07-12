L'arrivo di Alex Jimenez offre alla Fiorentina una nuova soluzione sulla fascia destra, ma mantiene aperto il capitolo legato al futuro di Dodò. Il brasiliano resta infatti uno dei giocatori più richiesti sul mercato e la sua permanenza in viola non è ancora scontata.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorFio: “Un arrivo in A potrebbe saltare e così un club potrebbe tornare su Dodò”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Un arrivo in A potrebbe saltare e così un club potrebbe tornare su Dodò”
L'arrivo di Alex Jimenez offre alla Fiorentina una nuova soluzione sulla fascia destra, ma mantiene aperto il capitolo legato al futuro di Dodò
Secondo le ultime indiscrezioni, oltre al Napoli potrebbe tornare a farsi avanti anche l'Inter, visti gli intoppi fisici che stanno frenando l’arrivo di Khalaili. Mentre il club che finora ha mosso i passi più concreti è il Nottingham Forest. L'evoluzione della situazione potrebbe influenzare le prossime mosse della Fiorentina sul mercato.
Proprio in quest'ottica si inserisce l'arrivo di Jimenez e la trattativa ormai ben avviata per Joaquin Martinez Gauna, detto "Oso", con il Siviglia. Due operazioni che consentirebbero al club viola di farsi trovare pronto anche in caso di una cessione di Dodò. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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