CorFio: “Un arrivo in A potrebbe saltare e così un club potrebbe tornare su Dodò”

L'arrivo di Alex Jimenez offre alla Fiorentina una nuova soluzione sulla fascia destra, ma mantiene aperto il capitolo legato al futuro di Dodò . Il brasiliano resta infatti uno dei giocatori più richiesti sul mercato e la sua permanenza in viola non è ancora scontata.

Secondo le ultime indiscrezioni, oltre al Napoli potrebbe tornare a farsi avanti anche l'Inter, visti gli intoppi fisici che stanno frenando l’arrivo di Khalaili. Mentre il club che finora ha mosso i passi più concreti è il Nottingham Forest. L'evoluzione della situazione potrebbe influenzare le prossime mosse della Fiorentina sul mercato.