Non soltanto Empoli e Cremonese sull'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini. Il talento viola, protagonista con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione, ha attirato le attenzioni di numerosi club di categoria e non solo. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore anche il Cagliari avrebbe sondato la possibilità di prendere l'ex Juve Stabia in prestito dal club viola.
calciomercato
Moretto: “Il Cagliari ha sondato Fortini”. Si riapre la pista Zortea?
La volontà del classe 2006, reduce dal cambio di agenzia, sarebbe quella di rimanere in Serie A per la prossima stagione. Nella dirigenza viola sarebbero ancora in corso le valutazioni sul tenerlo o mandarlo via in prestito, anche se negli ultimi giorni la sensazione è che possa partire (LA NOSTRA NOTIZIA).
Ipotesi Zortea per la Fiorentina?—
Alla Fiorentina piace da tempo Nadir Zortea, esterno di desta capace di ricoprire il ruolo di Dodò in casa di sua assenza. Chissà se proprio per via di questo interesse nei prossimi giorni non possa nascere un discorso allargato sulla base di più profili. Al momento questa ipotesi resta tale, visto che non c'è niente di caldo in tal senso, ma il sondaggio da parte dei rossoblù per Fortini potrebbe sbloccare una grande operazione tra Cagliari e Fiorentina.
