Moretto: “Il Cagliari ha sondato Fortini”. Si riapre la pista Zortea?

Non soltanto Empoli e Cremonese sull'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini. Il talento viola, protagonista con 2 gol e 4 assist nella scorsa stagione, ha attirato le attenzioni di numerosi club di categoria e non solo. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore anche il Cagliari avrebbe sondato la possibilità di prendere l'ex Juve Stabia in prestito dal club viola.