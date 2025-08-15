Il Corriere dello Sport scrive della ricerca della Fiorentina di un esterno destro da affiancare, nella composizione della rosa, al brasiliano Dodò:
CorSport: “Perché la Fiorentina ha dubbi su Fortini e cosa filtra su Zortea”
Uno dei capitoli da chiudere per i viola sul mercato è sicuramente quello relativo al vice Dodò
Il profilo buono potrebbe essere quello di Nadir Zortea: il classe 2000 del Cagliari vorrebbe cimentarsi in un contesto europeo e il presidente Giulini è disposto a venderlo, ma serve un'offerta da 10 milioni. La Fiorentina si potrebbe muovere per un prestito, formula che non convince i rossoblù. C'è poi l'alternativa a costo zero rappresentata da Calabria, svincolato dal 30 giugno. Sull'ex capitano di Pioli ai tempi dei rossoneri c'è però il forcing del Panathinaikos (che Sky dà in chiusura, ndr).
I dubbi su Fortini—
Le trattative sugli esterni nascono anche dai dubbi sollevati da questo primo mese di preparazione: in particolare su Fortini, reduce da un'ottima annata in B alla Juve Stabia ma da un infortunio complicato - un'infiammazione all'ileopsoas che lo ha costretto a saltare la prima parte di ritiro e a gestire forze e minutaggio anche in Inghilterra.
