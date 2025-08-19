La Fiorentina guarda in UK? Piace un terzino del Liverpool e non solo

La Fiorentina starebbe valutando un'offerta per Kostantinos Tsimikas del Liverpool. Secondo quanto riporta FootItalia il club viola sarebbe interessato al difensore mancino greco, classe 1996. Dopo aver trascorso cinque anni nel Merseyside, a Tsimikas è stato comunicato che sarà libero di trovare un nuovo club quest'estate. Ne è convinto il portale inglese che segue le vicende del calcio italiano che ricorda come il nazionale greco è stato ingaggiato dall'ex allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, dall'Olympiacos per 13,6 milioni di euro. Nei suoi 5 anni al Liverpool, Tsimikas ha vinto quattro trofei importanti, tra cui il titolo di Premier League nel 2024-25. Con l'Olympiacos, Tsimikas ha vinto il campionato greco tre volte e una Coppa di Grecia.