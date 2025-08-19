La Fiorentina starebbe valutando un'offerta per Kostantinos Tsimikas del Liverpool. Secondo quanto riporta FootItalia il club viola sarebbe interessato al difensore mancino greco, classe 1996. Dopo aver trascorso cinque anni nel Merseyside, a Tsimikas è stato comunicato che sarà libero di trovare un nuovo club quest'estate. Ne è convinto il portale inglese che segue le vicende del calcio italiano che ricorda come il nazionale greco è stato ingaggiato dall'ex allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, dall'Olympiacos per 13,6 milioni di euro. Nei suoi 5 anni al Liverpool, Tsimikas ha vinto quattro trofei importanti, tra cui il titolo di Premier League nel 2024-25. Con l'Olympiacos, Tsimikas ha vinto il campionato greco tre volte e una Coppa di Grecia.
footitalia
La Fiorentina guarda in UK? Piace un terzino del Liverpool e non solo
Ruolo già coperto—
Terzino sinistro, Tsimikas era la riserva di Andy Robertson e giocava principalmente nelle coppe. Ora che i campioni della Premier League hanno ingaggiato Milos Kerkez e probabilmente terranno Robertson, Tsimikas potrebbe andarsene. Lo avrebbe richiesto Pioli in persona, sicuro che la sua esperienza possa portare benefici alla rosa viola. Precisiamo però che nel ruolo ricoperto dal greco la Fiorentina sembra comunque ben coperta. Come ricorda lo stesso articolo allo stato attuale, in rosa ci sono ben tre terzini sinistri: il titolare Gosens, la riserva Parisi e Fortini, in attesa di capire se rimarrà a Firenze. Oltre a lui, sempre secondo FootItalia, la Fiorentina starebbe pensando anche a Kalvin Philipps. Il mediano del Manchester City è reduce da annate deludenti, dopo l'exploit dell'Europeo 2021, ed il suo contratto scadrà nel 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA