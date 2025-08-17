Nazione su Fortini: “La Fiorentina apre solo al prestito in A. Eccezione Empoli?”

Il Torino si è interessato, risposta sempre la stessa. La Fiorentina aprirà a un prestito nel momento in cui Pioli deciderà che non è pronto per rimanere in prima squadra.

Detto del Toro, si è informato il Cagliari e pure la Cremonese rimane molto interessata. In B lo prenderebbero almeno una decina di squadre. L'unica da non scartare a priori è l'Empoli, per via della presenza di Guido Pagliuca in panchina, il tecnico che lo ha fatto crescere lo scorso anno alla Juve Stabia. Lo scrive la Nazione.