Nella testa di Moise Kean c'è la Fiorentina, ma in quella di Fabio Paratici? L'attaccante viola, a oggi, dovrebbe rimanere a Firenze. Ma nel mercato mai dire mai.
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Gazzetta consiglia: “Fiorentina, se vendi Kean compra lui!”. Più gol di CR7 in Arabia
Nella testa di Moise Kean c'è la Fiorentina, ma in quella di Fabio Paratici? L'attaccante viola, a oggi, dovrebbe rimanere a Firenze
La Gazzetta dello Sport, analizzando i talenti dei Mondiali, ha consigliato a Fabio Paratici un attaccante del Messico: Julian Andres Quiñones. Messicano, 29 anni, giocatore dell’Al-Qadsiah.
Secondo il noto quotidiano, sarebbe il perfetto sostituto di Moise Kean per la Fiorentina. In Arabia Saudita dal 2024, 53 gol in 59 partite. Il club è lo stesso di Retegui che ne ha fatti 15 in 25 match, ma Quiñones è arrivato davanti a tutti, anche a Cristiano Ronaldo, in classifica marcatori. Potrebbe essere un nome interessante in ottica viola.
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