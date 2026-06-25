Gazzetta consiglia: “Fiorentina, se vendi Kean compra lui!”. Più gol di CR7 in Arabia

Secondo il noto quotidiano, sarebbe il perfetto sostituto di Moise Kean per la Fiorentina. In Arabia Saudita dal 2024, 53 gol in 59 partite. Il club è lo stesso di Retegui che ne ha fatti 15 in 25 match, ma Quiñones è arrivato davanti a tutti, anche a Cristiano Ronaldo, in classifica marcatori. Potrebbe essere un nome interessante in ottica viola.