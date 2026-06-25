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Farioli mette gli occhi su un attaccante seguito dalla Fiorentina: pronti 35 milioni

Farioli mette gli occhi su un attaccante seguito dalla Fiorentina: pronti 35 milioni - immagine 1
Santiago Gimenez accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Porto
Redazione VN

Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano dal Milan. L'attaccante messicano, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Porto.

Secondo quanto riportano i media messicani, il nuovo tecnico dei portoghesi, Francesco Farioli, avrebbe indicato Gimenez come uno dei principali obiettivi per rinforzare l'attacco. Le trattative tra i due club sarebbero ormai in fase avanzata.

L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 28 milioni di euro più 7 di bonus. Una cifra importante nonostante la stagione complicata vissuta dal centravanti rossonero, condizionata dagli infortuni e chiusa con 16 presenze e nessun gol.

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