Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano dal Milan. L'attaccante messicano, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Porto.
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Farioli mette gli occhi su un attaccante seguito dalla Fiorentina: pronti 35 milioni
Santiago Gimenez accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Porto
Secondo quanto riportano i media messicani, il nuovo tecnico dei portoghesi, Francesco Farioli, avrebbe indicato Gimenez come uno dei principali obiettivi per rinforzare l'attacco. Le trattative tra i due club sarebbero ormai in fase avanzata.
L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 28 milioni di euro più 7 di bonus. Una cifra importante nonostante la stagione complicata vissuta dal centravanti rossonero, condizionata dagli infortuni e chiusa con 16 presenze e nessun gol.
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