Fiorentina a lavoro per Sohm: si cerca l’intesa per accontentare il Parma

Non solo le uscite. Gianluca Di Marzio si occupa anche del mercato in entrata della Fiorentina. In particolare per quanto riguarda la pedina richiesta da Pioli per il centrocampo. Sul proprio sito l'esperto di mercato torna a parlare della situazione relativa a Simon Sohm. L'interesse della Fiorentina è reale, il club continua a lavorare per trovare una quadra col Parma, proprietario del cartellino. La Fiorentina, a piccoli passi, sta cercando di avvicinarsi alla richiesta del Parma.