Sohm piace, ma il Parma chiede troppo. Nicolussi piano b più abbordabile

Se continua a tenere banco il rinnovo di Moise Kean, per la Fiorentina c'è anche il mercato in entrata. Il centrocampo è il ruolo che Pradè e Goretti vogliono ancora aggiornare, con qualche colpo. Oltre alla suggestione Kessiè, c'è da tenere d'occhio il nome di Simon Sohm. Il centrocampista del Parma piace alla dirigenza viola, ma i costi dell'operazione non sono bassi. Il Parma negli ultimi anni ha coltivato molti talenti, ed adesso non vuol di certo svenderli.