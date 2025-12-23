Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Disasi: quanta concorrenza per la Fiorentina. Lo vuole mezza Premier League

calciomercato

Disasi: quanta concorrenza per la Fiorentina. Lo vuole mezza Premier League

Disasi: quanta concorrenza per la Fiorentina. Lo vuole mezza Premier League - immagine 1
La Fiorentina segue Axel Disasi, ma anche numerose squadre di Premier League vogliono il centrale francese
Redazione VN

Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato nel mercato di gennaio, è la difesa. Un profilo che potrebbe interessare alla Fiorentina è Axel Disasi. Il francese è fuori rosa al Chelsea, anche se da novembre è tornato ad allenarsi con la prima squadra. A gennaio i Blues cercheranno di cederlo, visto che è ormai un esubero. L'ex Monaco piace a molti club di Premier League, come scrive Sky Sports.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI PREMIER LEAGUE SU CALCIOPREMIER.COM

Negli ultimi mesi il Sunderland, il West Ham ed il Bournemouth lo hanno seguito. Il Chelsea lo ha offerto anche al Crystal Palace, che deve rinforzarsi in difesa. La concorrenza quindi non mancherà.

Leggi anche
L’arrivo di Paratici potrebbe avvicinare a Firenze un difensore del Tottenham
Romano svela: “La Fiorentina ha chiamato Thiago Silva. La risposta del difensore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA