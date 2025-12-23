Disasi: quanta concorrenza per la Fiorentina. Lo vuole mezza Premier League

Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato nel mercato di gennaio, è la difesa. Un profilo che potrebbe interessare alla Fiorentina è Axel Disasi. Il francese è fuori rosa al Chelsea, anche se da novembre è tornato ad allenarsi con la prima squadra. A gennaio i Blues cercheranno di cederlo, visto che è ormai un esubero. L'ex Monaco piace a molti club di Premier League, come scrive Sky Sports.