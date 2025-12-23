Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato nel mercato di gennaio, è la difesa. Un profilo che potrebbe interessare alla Fiorentina è Axel Disasi. Il francese è fuori rosa al Chelsea, anche se da novembre è tornato ad allenarsi con la prima squadra. A gennaio i Blues cercheranno di cederlo, visto che è ormai un esubero. L'ex Monaco piace a molti club di Premier League, come scrive Sky Sports.
Disasi: quanta concorrenza per la Fiorentina. Lo vuole mezza Premier League
La Fiorentina segue Axel Disasi, ma anche numerose squadre di Premier League vogliono il centrale francese
Negli ultimi mesi il Sunderland, il West Ham ed il Bournemouth lo hanno seguito. Il Chelsea lo ha offerto anche al Crystal Palace, che deve rinforzarsi in difesa. La concorrenza quindi non mancherà.
