Di Marzio: “Atta non esclude Oulai. E Paratici non molla Valdepenas”

Christ Inao Oulai e Victor Valdepenas: secondo il giornalista Gianluca Di Marzio la Fiorentina non molla un centimetro su entrambe le piste e sono due calciatori che la società gigliata, con il d.s. Fabio Paratici in testa, vuol portare a Firenze. Partiamo dall'ivoriano del Trabzonspor: l'incredibile colpo a sorpresa legato ad Arthur Atta non esclude un suo ipotetico arrivo, considerando che i due calciatori hanno caratteristiche completamente diverse, perfino complementari. Oulai, del resto, è il classico play da mettere davanti alla difesa, fondamentale per dare equilibrio alla squadra ed alla manovra.