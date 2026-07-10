Christ Inao Oulai e Victor Valdepenas: secondo il giornalista Gianluca Di Marzio la Fiorentina non molla un centimetro su entrambe le piste e sono due calciatori che la società gigliata, con il d.s. Fabio Paratici in testa, vuol portare a Firenze. Partiamo dall'ivoriano del Trabzonspor: l'incredibile colpo a sorpresa legato ad Arthur Atta non esclude un suo ipotetico arrivo, considerando che i due calciatori hanno caratteristiche completamente diverse, perfino complementari. Oulai, del resto, è il classico play da mettere davanti alla difesa, fondamentale per dare equilibrio alla squadra ed alla manovra.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Atta non esclude Oulai. E Paratici non molla Valdepenas”
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Di Marzio: “Atta non esclude Oulai. E Paratici non molla Valdepenas”
Oulai e Valdepenas continuano ad essere nel mirino del direttore sportivo gigliato
Valdepenas, continua il pressing—
Per quanto riguarda lo spagnolo classe 2006, sempre su gianlucadimarzio.com si legge della volontà della Fiorentina di prenderlo quanto prima, magari garantendo al Real Madrid, club proprietario del cartellino, una cospicua percentuale sulla futura rivendita (50%). Ma i blancos per il momento prendono tempo, perché vogliono tenere il giovane giocatore per la prima parte del ritiro.
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