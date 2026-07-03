Non ci sono soltanto Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho nella lista dei rinforzi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola avrebbe messo gli occhi anche su Christ Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor che si è messo in evidenza con la Costa d'Avorio in questa prima parte del Mondiale per Club. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di diversi club europei, tra cui quello gigliato.
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Di Marzio: “Fiorentina su Oulai del Trabzonspor. Ecco la richiesta dei turchi”
La Fiorentina segue anche Christ Inao Oulaï: il centrocampista del Trabzonspor piace ai viola, ma il club turco lo valuta tra i 23 e i 25 milioni di euro.
La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Il Trabzonspor valuta il classe 2006 tra i 23 e i 25 milioni di euro e la concorrenza è folta. La Fiorentina continua comunque a monitorare il profilo, inserendolo nella lista degli obiettivi per rinforzare il centrocampo a disposizione di Fabio Grosso.
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