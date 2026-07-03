Di Marzio: “Fiorentina su Oulai del Trabzonspor. Ecco la richiesta dei turchi”

Non ci sono soltanto Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho nella lista dei rinforzi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola avrebbe messo gli occhi anche su Christ Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor che si è messo in evidenza con la Costa d'Avorio in questa prima parte del Mondiale per Club. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di diversi club europei, tra cui quello gigliato.