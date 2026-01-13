Viola News
Dall’Argentina: “La Fiorentina segue un talento classe 2007 del San Lorenzo”

Dall’Argentina rilanciano l’interesse di Fiorentina e Atalanta per Branco Salinardi, giovane talento del San Lorenzo seguito in vista del mercato
Secondo quanto riportato dai media argentini, Fiorentina e Atalanta avrebbero messo nel mirino Branco Salinardi, giovane attaccante argentino di proprietà del San Lorenzo. Il classe 2007, che gioca come punta centrale ed è sotto contratto con il club di Buenos Aires fino a dicembre 2026, avrebbe attirato l’attenzione di entrambi i club italiani per il suo potenziale e le qualità offensive.

