La Fiorentina continua a monitorare il mercato spagnolo e avrebbe individuato in Oso, esterno offensivo classe 2003 del Siviglia, uno degli obiettivi per rinforzare la rosa. Come riferisce il portale Vamos Mi Sevilla, il club viola avrebbe già presentato una prima offerta da 5 milioni di euro più bonus, ma la proposta è stata ritenuta insufficiente dagli andalusi. Il Siviglia, infatti, valuta il proprio talento almeno 10 milioni di euro e, forte di una clausola rescissoria da 20 milioni, non ha alcuna intenzione di fare sconti.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Da Siviglia i dettagli dell’offerta viola per Oso. Ma occhio alla concorrenza
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Da Siviglia i dettagli dell’offerta viola per Oso. Ma occhio alla concorrenza
Arrivano i dettagli dell'offerta proveniente da Firenze che il SIviglia ha rifiutato. E sul ragazzo c'è bagarre
Il futuro del 22enne resta comunque tutto da scrivere. Il Siviglia considera Oso uno dei pilastri del progetto tecnico, ma il rinnovo del contratto è ancora in fase di stallo a causa delle richieste economiche del giocatore. Una situazione che potrebbe favorire l'inserimento dei club interessati, tra cui la Fiorentina, anche se la concorrenza è agguerrita: sul giovane ispano-argentino ci sono infatti anche Real Sociedad, Villarreal, Newcastle e Strasburgo. Per il club viola, dunque, l'operazione resta aperta, ma servirà un investimento decisamente superiore rispetto alla prima proposta presentata.
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