Da Siviglia i dettagli dell’offerta viola per Oso. Ma occhio alla concorrenza

Arrivano i dettagli dell'offerta proveniente da Firenze che il SIviglia ha rifiutato. E sul ragazzo c'è bagarre

La Fiorentina continua a monitorare il mercato spagnolo e avrebbe individuato in Oso, esterno offensivo classe 2003 del Siviglia, uno degli obiettivi per rinforzare la rosa. Come riferisce il portale Vamos Mi Sevilla, il club viola avrebbe già presentato una prima offerta da 5 milioni di euro più bonus, ma la proposta è stata ritenuta insufficiente dagli andalusi. Il Siviglia, infatti, valuta il proprio talento almeno 10 milioni di euro e, forte di una clausola rescissoria da 20 milioni, non ha alcuna intenzione di fare sconti.