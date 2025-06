CorFio: “C’è l’offerta della Fiorentina per Dzeko. E attenzione a Krstovic”

La Fiorentina tratta Edin Dzeko, con la concorrenza del Bologna

Redazione VN 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 09:15)

Un anno fa Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, aveva come obiettivo principale trovare un centravanti all’altezza per sostituire Dusan Vlahovic. Dopo aver ammesso le responsabilità per le mancate scelte precedenti, ha deciso di puntare tutto su Moise Kean, supportato anche dal tecnico Palladino che lo ha voluto fortemente. La squadra ha affrontato la stagione con un solo numero 9, correndo un rischio notevole che, tutto sommato, ha pagato. Ora però, la società non vuole ripetere quell’azzardo, e tra le priorità di mercato c’è un nuovo attaccante da affiancare o alternare a Kean.

In cima alla lista viola c’è Edin Dzeko, attaccante bosniaco con un curriculum prestigioso e una carriera da quasi 400 gol. Nonostante l’età, nelle ultime due stagioni al Fenerbahce ha mantenuto un rendimento eccellente, con una media gol altissima e una tenuta fisica encomiabile, eccezion fatta per un infortunio traumatico e non legato all’età. Il Bologna è stato il primo a interessarsi a lui, ma i dubbi sul piano fisico hanno rallentato la trattativa,lasciando spazio alla Fiorentina, che potrebbe proporre condizioni contrattuali più vantaggiose.

La Fiorentina infatti sembra pronta a offrire a Dzeko un contratto biennale con un ingaggio superiore ai 2 milioni netti, superando l’offerta rossoblù.L’eventuale arrivo del bosniaco sarebbe strategico: non solo come vice Kean, ma anche come suo partner d’attacco, grazie alla sua capacità di giocare da regista offensivo e rifinitore. Il club continua a monitorare anche profili come Krstovic del Lecce,ma l’esperienza e il carisma di Dzeko lo rendono una figura particolarmente attraente per Pradè, che ama scommettere su campioni che sanno ancora fare la differenza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.