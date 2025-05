Gazzetta: “Commisso vuole un vice-Kean. Piace Krstovic del Lecce, ma non solo”

Fiorentina, è scattata l'ora di Moise Kean. Rocco Commisso a fine stagione è pronto a fare di tutto per trattenere l'attaccante viola, ma nel mentre sta già pensando a qualche nome da accostargli in panchina. Servirà, in caso di permanenza, un vice-Kean e i nomi per adesso sono due: Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena, o Nikola Krstovic del Lecce. Ecco la situazione riportata dalla Gazzetta dello Sport: