Allegri lo scarica: se parte Kean, la Fiorentina ha già scelto il sostituto

Il giocatore piace molto alla Fiorentina, soprattutto nell'eventualità di una cessione di uno tra Moise Kean e Roberto Piccoli

Redazione VN 16 giugno - 17:49

La Fiorentina segue con attenzione Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centravanti rientra tra i profili valutati dalla dirigenza viola per rinforzare l'attacco, soprattutto nell'eventualità di una cessione di uno tra Moise Kean e Roberto Piccoli. Sul giocatore ci sarebbero anche Bologna e Torino.

Il futuro dell'attaccante, comunque, sembra destinato a restare in Serie A. Lucca è di proprietà del Napoli ed è reduce dall'ultima parte di stagione trascorsa in prestito al Nottingham Forest, esperienza che non ha cambiato le prospettive sul suo percorso nel calcio italiano.

Lucca è nome già accostato alla Fiorentina. Il suo arrivo, come già detto è legato alla partenza di uno tra Kean e Piccoli. Per quanto riguarda il primo, la sua volontà è chiara al club viola: vuole rimanere a Firenze.