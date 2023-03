Non solo la Fiorentina su Prestianni: ci pensa Mancini per la Nazionale

Mateo Retegui e Bruno Zapelli sono i primi di una lunga lista di italoargentini che la Figc vuol portare in azzurro. Lo scrive Tuttosport che in quest’elenco di 10 nomi inserisce anche Gianluca Prestianni Gross, 17 anni, gioiello offensivo del Vélez Sarsfield. Le conferme direttamente dall'Argentina: «La Federazione Italiana Gioco Calcio ha intrapreso i contatti per nazionalizzare Gianluca Prestianni, offrendogli un interessantissimo progetto sportivo. Contemporaneamente un club della Serie A italiana ha mostrato grande interesse per il giocatore».