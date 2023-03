Burdisso a caccia di talenti in Argentina: tre nomi sul taccuino

Come riporta l'edizione odierna de Il Tirreno, Nicolas Burdisso, il direttore tecnico della Fiorentina, nelle scorse ore è stato avvisato in Argentina, per seguire le gare di Rosario Central e poi Velez, due società che storicamente puntano molto sul prodotto dei rispettivi vivai. Tre profili su tutti. Gino Infantino, 19 anni, centrocampista offensivo lanciato dall'ex Inter Kily Gonzalez, dotato di passaporto italiano, brevilineo, imprevedibile e con il contratto in scadenza fra un anno. Alejo Veliz, attaccante centrale classe 2003: su di lui c'è anche il Bologna dallo scorso gennaio e con Jovic e Cabral i viola sono a posto in quel ruolo, ma l'idea è quella di non perdere tempo. Passando al Velez, da segnalare Gianluca Prestianni, ala destra di appena 17 anni (è un 2006 e pure lui ha passaporto comunitario), già nel giro delle selezioni giovanili che davanti agli occhi del dirigente viola ha messo a segno il suo primo gol coi professionisti. Sulle sue tracce c'è pure il Real Madrid: ci si dovrà misurare, dunque, contro big di assoluto spessore. QUI l'anticipazione di VN datata dicembre 2022 su Prestianni.