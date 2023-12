Niente fretta per Dodò: a gennaio un Ratiu per tappare il buco

La Fiorentina non vuole forzare il rientro di Dodò, anche per evitare possibili ricadute dopo il lungo infortunio. Nel frattempo quindi, come scrive Gazzetta.it, i viola a gennaio andranno sul mercato per cercare un'alternativa a Kayode. Il preferito sembrerebbe essere il romeno classe 1998 del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. In questa stagione non ha trovato molto spazio, anche se nelle ultime gare stava riuscendo a ritagliarsi maggior minutaggio. Il giocatore è in comproprietà con il Villarreal, sua ex squadra, nella quale è cresciuto a livello giovanile, e club che detiene ancora il diritto di recompra. Su di lui c'è concorrenza, ma resta uno dei profili più interessanti in casa Fiorentina per andare a tappare il buco che verrà lasciato anche dalla probabile partenza in prestito a gennaio del giovane Niccolò Pierozzi.