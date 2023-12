Verso il mercato: il punto su Pierozzi, Infantino, Kouamé, Sottil e Barak

KOUAME' — E' uno dei viola che può vantare un gran numero di tentazioni. Per Kouame potrebbero arrivare proposte di acquisto definitivo e di prestito con riscatto, ma la volontà di Italiano, proprio come a luglio, non prevede un minino spiraglio davanti alla possibilità di rinunciare all’attaccante.

SOTTIL — La Fiorentina ribadisce il concetto che Sottil non è uno dei viola destinati a lasciare Firenze. Tantomeno a gennaio. Punto secondo: l’esterno d’attacco vuole giocarsi chance anche in prospettiva futura.

BARAK — La posizione del centrocampista potrebbe prendere una piega al momento non prevista. Di sicuro, il giocatore vorrebbe essere utilizzao in maniera più costante. E’ altrettanto sicuro che un elemento come Barak può avere – anche a gennaio – soluzioni di mercato interessanti.

