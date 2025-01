VN – Ultimi movimenti in difesa: Biraghi, Moreno, Valentini. Il punto

Una volta assodata la permanenza di Pongracic a Firenze con un nuovo ruolo più centrale e i problemi fisici alle spalle, restano da chiarire altre due o tre situazioni in difesa per la Fiorentina. Prima di tutto, Moreno sarà il vice Dodò a meno di grossi stravolgimenti. La partenza di Kayode in direzione Brighton non porterà a nessun altro arrivo. L'arrivo è al centro, c'è Pablo Marì dal Monza .

Chi può uscire? Biraghi e Valentini

Rimane in uscita Cristiano Biraghi, messo (messosi) ai margini prima di dicembre ma ancora senza una destinazione certa in questa finestra invernale. Il Napoli c'è ma non fa passi avanti decisi, il Bologna ha ritrovato Lykogiannis che non è partito e anzi si sta rilanciando. Può comunque essere una situazione da ultimi giorni di mercato per la capolista allenata da Conte anche per via dei problemi fisici di Olivera. Quanto a Valentini, che non è rientrato nell'affare col Monza per Pablo Marì, rimane da valutare una sua eventuale partenza in prestito.