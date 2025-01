VN – Pablo Marì, domani il giorno. Le cifre e i dettagli

Dopo settimane di trattative, si è finalmente sbloccato l'arrivo di Pablo Marì alla Fiorentina. Il Monza ha in pugno il prestito del giovane argentino Palacios dall'Inter ed è pronto a liberare lo spagnolo. Secondo quanto raccolto, domani sarà il giorno buono per definire tutti i dettagli. Il giocatore classe '93 arriverà a titolo definitivo (è in scadenza col Monza a giugno) per un conguaglio di circa 1 milione di euro per il cartellino. Per Marì pronto un contratto di 1 stagione e mezzo fino al giugno 2026.

Perchè Palladino ha chiesto Marì

L'arrivo di Pablo Marì, oltre a regalare a Palladino un sesto difensore centrale, riapre la possibilità di rivedere la difesa a tre. Lo spagnolo rende al meglio come centrale dei tre e in Italia, sia con la maglia dell'Udinese che con quella del Monza, ha quasi sempre giocato in quella posizione. Palladino lo scorso anno a Monza difficilmente ne faceva a meno. Anche in questa stagione, in Brianza, le sue prestazioni sono state ottime, nonostante la difficile situazione di classifica. Un profilo di questo tipo porterà fisicità oltre ad esperienza e personalità, maturata in giro per il mondo vestendo tantissime maglie.