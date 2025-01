VN – Pongracic, è la svolta: ha convinto tutti e Conte ha dato un segnale forte

Promosso a pieni voti, Marin Pongracic contro la Lazio. A parte una palla persa per troppa confidenza nei propri mezzi dopo una bella uscita nella ripresa, la prova dell'ex Lecce è stata notevole (dati Sofascore qui sotto), specie per un difensore che non è mai stato protagonista nell'arco di diversi mesi. Palladino ne andava sottolineando l'atteggiamento positivo da diversi giorni e quando l'occasione è arrivata, anche grazie alla flessione fisiologica del giovane Comuzzo, eccola colta.

Cambia il mercato

Su Pongracic c'era l'interesse del Napoli, bisognoso di tamponare l'assenza di Buongiorno per infortunio e dare a Conte un'alternativa, facendo partire Rafa Marin in direzione Villarreal. Ecco, secondo quanto appurato da Violanews, il tecnico salentino ha bloccato la cessione dello spagnolo, che pure non gli dà le giuste garanzie, perché la Fiorentina ha fatto capire all'agente e al club campano che è intenzionata a rimanere così in difesa, con Pongracic ben saldo al suo posto (certo, a meno che non arrivi un'offerta da 15 milioni, in modo tale da non registrare minusvalenza. In quel caso se ne potrebbe anche parlare, ma non sembra un'eventualità contemplabile).