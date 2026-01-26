Valutazione alta e addio solo se definitivo: così la Fiorentina ha blindato Ranieri

Viola News
Complicata la cessione dell'ex capitano viola
Redazione VN

La Fiorentina vede crescere l’interesse per Luca Ranieri, difensore ed ex capitano della squadra, seguito da quattro club di Serie A: Lazio, Torino, Parma e Cagliari. Tutti hanno chiesto informazioni e starebbero valutando un possibile affondo per assicurarsi un difensore esperto nel corso di questa ultima fase di mercato.

Nonostante le molte richieste, la Fiorentina non vuole privarsi facilmente di Ranieri, considerandolo ancora un elemento utile come alternativa in difesa. Lo stesso tecnico Paolo Vanoli ha confermato che il giocatore non ha chiesto di partire e lo ritiene importante per la squadra, anche se nelle ultime quattro partite ha raccolto solo spezzoni di gara, senza partire titolare.

La valutazione del club viola è però molto alta: circa 10 milioni di euro, e la cessione sarebbe possibile solo a titolo definitivo (al massimo con obbligo di riscatto), rendendo la trattativa impegnativa per chiunque dovesse provarci.

Lo riporta TMW.

