Dopo almeno due abboccamenti nelle ultime sessioni di mercato, stavolta potrebbe essere davvero la volta buona per vedere arrivare nella Fiorentina Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese, impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale, ritiene terminato il suo percorso con la maglia del Sassuolo e spinge per ritrovare Fabio Grosso in quel di Firenze, considerando appunto la formazione gigliata un passo in avanti importante per la propria carriera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Thorstvedt vuole la Fiorentina: trattativa aperta col Sassuolo. E c’è pure Volpato
calciomercato
Thorstvedt vuole la Fiorentina: trattativa aperta col Sassuolo. E c’è pure Volpato
La Fiorentina punta Thorstvedt e Volpato del Sassuolo: entrambi impegnati al Mondiale, piacciono al duo Paratici-Grosso
Il nuovo tecnico gigliato, dal canto suo, lo considera un tassello importante e questo il d.s. Fabio Paratici lo sa ed ha aperto la trattativa con il club neroverde. Che per non perderlo a zero nel 2027 deve cederlo per riuscire a portare qualcosa a casa a livello economico. Fiorentina che quindi spinge per il norvegese, parlando con gli emiliani anche di Cristian Volpato, attaccante esterno classe 2003 impegnato pure lui ai Mondiali con l'Australia. Lo riporta alfredopedulla.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA